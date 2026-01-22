СБУ встановила причетність російського полоненого до розстрілу прикордонника

Служба безпеки України встановила причетність російського військового до розстрілу українського прикордонника на Сумщині. Окупант потрапив у полон ЗСУ на наступний день після вчинення злочину. Про це у четвер, 22 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, полонений окупант Іван Хамгушкєєв з позивним «Бурят» воював проти України на посаді старшого стрільця 2-ї роти 5-го батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту ЗС Росії.

18 червня 2025 року Хамгушкєєв у складі російської штурмової групи атакував позиції Сил оборони в районі селища Миропілля на Сумщині. Під час бою у полон окупантів потрапив військовий Державної прикордонної служби України. Слідчі СБУ зʼясували, що росіяни допитали прикордонники, після чого розстріляли з табельної зброї.

«Встановлено, що “Бурят” та його спільник розстріляли полоненого впритул з автоматів Калашникова, після чого по рації доповіли своєму командуванню про ліквідацію українського воїна. Унаслідок вогневого ураження полонений загинув на місці», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наступного дня українські військові контратакували позиції росіян, Хамгушкєєв потрапив у полон як один з небагатьох вцілілих окупантів. СБУ зазначає, перебуваючи під вартою, Хамгушкєєв намагався приховати причетність до страти прикордонника, аби уникнути покарання. Втім спецслужба зібрала докази його участі у розстрілі прикордонника та оголосила окупанту підозру у вчиненні воєнного злочину, що спричинила смерть людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Полоненому окупанту загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, 13 січня СБУ повідомила, що полонений російський військовий Сєргєй Тужилов з позивним «Алтай» отримав реальне довічне за страту військового ЗСУ.