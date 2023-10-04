Росіяни завербували чоловіків, коли ті регулярно їздили до Росії

Служба безпеки України затримала трьох агентів, які працювали на російську воєнну розвідку в Харкові, а також у Житомирській області. Серед затриманих – один громадянин Росії, повідомила СБУ в середу, 4 жовтня.

За вказівкою окупантів їхні поплічники збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів. Також вони приховано відстежували дані про повітряні атаки Росії на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до головного розвідувального управління російського генштабу звіти про можливі влучання.

Усю інформацію агенти передавали старшому ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ. Отримані дані він переправляв своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ встановили місця перебування російських агентів і затримали їх у власних помешканнях. Затримані – місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення. У поле зору російських спецслужб вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію Росії, де їх і завербували. Після 24 лютого 2022 року російська розвідка «активувала» своїх агентів і перейшла з ними на регулярні сеанси зв’язку.

Фото СБУ Фото СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру в:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України; державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану; несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух та переміщення Збройних сил України.

Наразі затримані агенти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, СБУ нагадала, що раніше її контррозвідка викрила ще трьох учасників цієї агентурної мережі.