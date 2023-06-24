Служба безпеки України затримала в Дніпрі російського бізнесмена Алєксандра Федосеєва – «праву руку» підсанкційного мільярдера Міхаїла Шелкова, який постачав українську титанову сировину для оборонки РФ. Про це 34 червня повідомила прес-служба СБУ.

Затриманий організував схему прихованого вивезення з України до РФ титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу «Калібр», літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52. Офіційна посада затриманого – радник гендиректора металургійної корпорації ВСМПО-АВІСМА, яка належить російському мільярдеру.

Саме через неї Шелков налагодив постачання до РФ корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині. За його дорученням, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув в Україну для контролю за цим нелегальним бізнесом.

За наявними даними, організатори схеми переправили до Росії майже 11 тонн сировини загальною вартістю майже 2 млн доларів. Співробітники СБУ задокументували оборудку і проводили комплексні заходи для притягнення її організаторів до відповідальності. Федосеєв переховувався від правосуддя, але Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала. Під час обшуку у нього виявили російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності.