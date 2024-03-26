Чоловіків затримали прямо на місці події

Служба безпеки України 26 березня затримала диверсантів, які намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Зазначається, що у Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та під залізничну релейну шафу ліній електропередач.

У подальшому зловмисники планували підірвати колію за допомогою пульта дистанційного керування, щоб порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ. Чоловіків затримали прямо на місці події.

У затриманих вилучили мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ РФ, чию особу СБУ вже встановила. За даними української спецслужби, представник ФСБ поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня 2024 року.

За даними слідства, ворожими агентами виявились жителі Київської та Харківської областей. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.