СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини

СБУ затримала двох чиновниць-колаборанток з Херсонщини. Посадовиці підтримували окупацію обласного центру. За це росіяни призначили їх на керівні посади у окупаційному підрозділі «соцполітики Херсонського міського округу». Про це у п’ятницю, 3 листопада, повідомили у прес-службі СБУ.

«Одна з колаборанток очолила “відділ інформаційної роботи та документообігу”. Там вона займалась переоформленням установчих документів за російським законодавством та підшукувала кадри для подальшого працевлаштування до псевдоустанови», – йдеться у повідомленні.

Інша – завідувала так званим «відділом нарахувань». За даними слідства, вона погрожувала місцевим жителям скасуванням соцвиплат, якщо вони відмовляться отримувати паспорти РФ.

Після звільнення Херсона одна з жінок намагалася втекти за кордон. Втім, співробітники СБУ затримали її біля кордону з Євросоюзом. Обом жінкам оголосили про підозри у колабораційній діяльності. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.