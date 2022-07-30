Послуги коштували 3,5 тис. доларів з особи

Киянин продавав ухилянтам документи для виїзду за кордон. Працівники Служби безпеки України затримали киянина, який допоміг втекти за кордон приблизно двом десяткам українських призовників. Ділок забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Послуги коштували 3,5 тис. доларів з особи.

«Схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час, організував киянин. За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами», – повідомили в СБУ.

Фото СБУ

Працівники СБУ задокументували факт одержання 1,5 тис. доларів завдатку. Після цього зловмисника затримали у Києві під час передачі повного пакету підроблених документів. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності. Наразі йому висунули звинувачення.