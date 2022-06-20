Двох підозрюваних затримали безпосередньо від час отримання 6 000 доларів США хараба

У Львові правоохоронці затримали групу осіб, які допомагали військовозобов`язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон. За 6 000 доларів США чоловіків вносили у спеціальну базу даних, що дозволяє їх виїжджати за кордон в умовах воєнного часу.

Як повідомили в понеділок, 20 червня, в обласні прокуратурі, за даними слідства троє львівʼян організували схему нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку до Польщі. Для цього зловмисники за 6 000 доларів США внесли військовозобов’язаного чоловіка до інформаційної бази даних «Шлях», що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу.

Двох підозрюваних затримали безпосередньо від час отримання 6 000 доларів США хараба. Третього учасника злочинної групи планують оголосити в міжнародний розшук.

Наразі триває досудове слідство, невдовзі затриманим оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.