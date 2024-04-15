Житель Черкас збирав інформацію про українську ППО

Служба безпеки України викрила і затримала 47-річного жителя Черкас, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в межах його міста та Одеси. Про це 15 квітня повідомили у прес-службі СБУ.

За їхніми даними, затриманим виявився «ідеологічний прихильник рашизму». Він сподівався, що його «роботу» помітять окупанти, а тому поширював зібрану інформацію у відкритому доступі.

Працівникам СБУ вдалося викрити фігуранта ще на початковому етапі його діяльності. У його помешканні провели обшуки, де виявили мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Чоловіка затримали працівники СБУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) і ч. 1, 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.