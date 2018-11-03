СБУ затримала полковника Львівського університету безпеки життєдіяльності на хабарі

Полковник служби цивільного захисту вимагав 84 тис. грн хабара за працевлаштування

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:045410

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СБУ затримала полковника Львівського університету безпеки життєдіяльності на хабарі
фото СБУ
Чоловіка затримали біля університету під час отримання хабара

Співробітники СБУ затримали на хабарі одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Правоохоронці встановили, що полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника ДСНС з Херсонщини 84 тис. грн хабара за працевлаштування у навчальному закладі.

Як вказано у повідомленні СБУ 3 листопада, оперативники спецслужби затримали посадовця поблизу університету під час отримання всієї суми хабара.

Фото СБУ

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення посадовцю про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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