В Івано-Франківську СБУ затримала 44-річну місцеву мешканку, яка вела кілька каналів у YouTube, сторінки у Facebook та ВКонтакте із агітацією за оновлений СРСР. Виявилося, що жінка має російський паспорт. Крім розповсюдження закликів до відновлення Радянського Союзу, мешканка Франківська відправила фото ракетного обстрілу аеропорту в місті абоненту з Росії.

Як у п’ятницю, 25 березня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, 44-річна місцева мешканка вела у соцмережах агітацію «за оновлений СРСР», заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.

«Жінка адмініструвала канали в YouTube, профілі у Facebook та сторінки у ВКонтактє, де розміщувався деструктивний контент. Обстоювала ідею «одного народу росії-Руси», відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року», – йдеться у повідомленні СБУ.

Також повідомляється, що 24 лютого, у день повномасштабного нападу Росії на Україну, фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером. «З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також подій російсько-української війни», – додають у СБУ.

Під час обшуків помешканні жінки СБУ вилучила паспорт громадянки Росії, а також техніку з доказами незаконної діяльності. 44-річні мешканці Івано-Франківська повідомили про підозру за ст. 436-1 ККУ (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів). За скоєне жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.