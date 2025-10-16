Затриманий на замовлення росіян виготовив вибухівку

У місті Лозова Харківської області затримали місцевого жителя, який намагався підірвати авто військових. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 53-річний безробітній. Росіяни завербували чоловіка через телеграм-канал з пошуку швидкого заробітку. За завданням окупантів, зловмисник вистежив авто військових та самостійно виготовив вибухівку для його підриву, яку замаскував під термос. Російський агент планував активувати вибуховий пристрій, коли до авто наблизяться військові.

СБУ та Нацполіція вчасно викрили зловмисника та затримали під час спроби замінувати автомобіль захисників. Під час обшуку у чоловіка, окрім вибухівки, виявили компоненти для вибухівки, а також телефон із доказами роботи на російську спецслужбу.

Затриманому оголосили підозру у підготовці до вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 6 жовтня СБУ повідомила про затримання 16-річного хлопця, який допомагав організовувати теракти в Україні, перебуваючи в Європі.