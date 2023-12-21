Служба безпеки України посилює роботу в тилу ворога, щоб перенести війну якомога ближче до Кремля. Серед пріоритетних цілей – військові кораблі РФ, військові бази, логістичні коридори поставок зброї тощо. Про це 21 грудня розповів голова СБУ Василь Малюк виданню Politico.

«СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу», – зазначив Василь Малюк.

Вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму. І робить це з допомогою морських дронів Sea baby. Саме ці дрони вразили Кримський міст, а також низку російський військових кораблів. Видання зазначає, що атаки дронів Sea baby змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, що дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства.

За словами Василя Малюка, СБУ ретельно обирає цілі перед тим, як завдати удару. У першу чергу працює по військових об’єктах або тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань та матеріально-технічного забезпечення армії.

«Ми діємо повністю згідно з нормами міжнародного права», – додає він. Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України – на Донбасі, в Криму та Чорному морі.

«Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів», – наголошує Голова СБУ. Василь Малюк підкреслив, що СБУ завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що «бавовна палатиме й надалі».