На Полтавщині знешкодили мережу ФСБ, яка намагалась «вполювати» системи HIMARS та С-300

У Полтавській області знешкодили агентурну мережу ФСБ Росії. Про це 17 січня повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, упродовж липня-жовтня 2022 року 44-річний силовик із «Міністерства державної безпеки ДНР» Дмитро Зіпір із території Донеччини налагодив контакти з жителями Полтавської області для диверсійної роботи.

Завербовані агенти видавали себе за переселенців зі сходу України. Зіпір керував ними дистанційно, з тимчасово окупованого Донецька, та «доповідав» про їх результати кадровим співробітникам ФСБ. За гроші агенти ФСБ погодилися шукати на Полтавщині об’єкти важливого оборонного значення. Зокрема, вони намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.

СБУ зазначає, що російські агенти «полювали» за бойовими позиціями комплексів С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777.

У разі виявлення військових об’єктів агенти мали знищити їх через підпал боєкомплекту. Дані про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати мали передати дані для ліквідації через ракетний удар військами РФ. За даними слідства, за цю роботу російські куратори обіцяли своїм поплічникам перерахувати на спеціально відкриті банківські картки від 20 тис. доларів.

Наразі правоохоронці повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія. Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:ч. 2 ст. 111 — державна зрада;ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність;ч. 2 ст. 260 — участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

СБУ вказує, що хоч Зіпір переховується на тимчасово захопленій частині Донецької області, правоохоронці знають про його місцеперебування і проводять «комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності». Також вирішується питання щодо кваліфікації дій інших співучасників задокументованого злочину.