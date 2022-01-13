Вірус втручався у роботу комп'ютера та давав до нього доступ

Долинський районний суд оштрафував мешканця села Максимівка за розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Володимир Гриньків свідомо завантажив на файлобмінник файл, який нібито мав надавати унікальні можливості гравцям комп`ютерної гри «Among-US», а насправді втручався у роботу комп'ютера та давав до нього доступ. Під час судового розгляду справи чоловік повністю визнав свою вину. За скоєне суддя Світлана Монташевич присудила йому штраф 34 тис. грн. Також чоловік заплатить 6,2 тис. грн за судову експертизу.

Про вирок Долинського районного суду мешканцю села Максимівка повідомило видання «Курс». У матеріалах справи йдеться, що Володимира Гриньківа звинуватили у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення, яке призначене для несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів.

«Обвинувачений 6 грудня 2020 року із використанням власного комп'ютера завантажив на своїй сторінці у YouTube посилання для завантаження файлу із використанням файлообмінника, діючи умисно, усвідомлюючи, що вказаний файлообмінник здійснює архівування зазначеного файлу та додає до нього свій програмний код, який надає йому властивості шкідливого програмного забезпечення», – йдеться у вироку суду.

Під час судового розгляду справи, чоловік повністю визнав свою вину та сприяв слідству. У підсумку суддя Світлана Монташевич присудила Володимиру Гриньківу мінімальний штраф, який передбачений за ст. ч. 1 ст. 361-1 ККУ – 34 тис. грн. Також чоловік заплатить 6,2 тис. грн за проведення судової експертизи.