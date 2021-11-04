У четвер, 4 листопада, Сейм Латвії ухвалив правки до закону про контроль над поширенням Covid-19, що передбачають обов’язкову вакцинацію для усіх працездатних мешканців, які ходять на роботу, до 15 листопада хоча б однією дозою.

Згідно з правками, пише Delfi, якщо роботодавець повідомив працівника про те, що для роботи потрібно мати сертифікат вакцинації або довідку про перенесену хворобу, то працівник зобов’язаний почати вакцинацію не пізніше, ніж за 10 робочих днів після інформування. Другу дозу щеплення потрібно отримати не пізніше сьомого дня після вказаного в інструкції до препарату терміну завершення вакцинації.

Роботодавець може відсторонити від роботи без збереження зарплати працівників, які не почнуть вакцинацію до 15 листопада. Є також варіант переведення на іншу посаду чи на дистанційну роботу до отримання сертифікату про вакцинацію. Якщо ж це неможливо, то відсторонення може тривати до трьох місяців, а потім, якщо сертифікату досі немає, працівника звільняють з виплатою допомоги у розмірі місячної зарплати.

Ще жорсткіші правила діятимуть для військовослужбовців – тут не буде відсторонення, а одразу розірвання контракту у разі відсутності сертифікату без поважних причин. Це стосується і цивільних працівників військових органів.

Як інформував Zaxid.net, МОЗ України запровадило обов'язкову вакцинацію для кількох категорій працівників. Вже із 8 листопада невакцинованих відсторонятимуть від роботи.