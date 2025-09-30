Шахраями виявилися рідні брати з Одещини

Поліцейські повідомили у вівторок, 30 вересня, про викриття злочинної групи, яка обманом заволоділа грошима звільнених з російського полону військовослужбовців. Загальна сума збитків становить близько мільйона гривень.

Відомо, що шахраї отримували з невстановлених наразі джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Вони переконували військових, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через нібито технічні проблеми гроші не були зараховані. Згодом зловмисники виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками.

Шахраями виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби та техніку. Організатор у грудні 2024 року був засуджений за аналогічні злочини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком, проте перебуваючи на випробувальному терміні, продовжив вчиняти злочини.

Від дій шахраїв постраждали щонайменше 10 українських захисників. Тоді як в Офісі Генпрокурора зазначили, що задокументовано сім епізодів заволодіння коштами потерпілих на суму понад 970 тис. гривень.

«За вчинене зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – додали у поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті розслідують шахрайську схему, від якої постраждало подружжя пенсіонерів. Аферисти виманили у батьків військовополоненого майже 3 млн грн, обвинувачуючи їх у співпраці з РФ та придбанні вибухівки. Правоохоронцям вдалося повернути пенсіонерам гроші.