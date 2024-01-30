Для замовлення котеджу жінка вимагала передоплату, а після її отримання зникала зі зв'язку

Хмельницька поліція затримала 25-річну жінку, яка під приводом оренди житла у Карпатах ошукала близько 60 людей. Жінка розміщувала онлайн-оголошення про оренду неіснуючих котеджів для відпочинку в горах, а після отримання завдатку зникала зі зв’язку.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, шахрайкою виявилась 25-річна львів’янка, яка на сайті оголошень розміщувала інформацію про здачу в оренду будиночків та котеджів. Для замовлення місця для відпочинку жінка вимагала сплатити вартість житла за одну-дві доби наперед. Передплата становила від 2 тис. грн.

«Були й ті, хто розраховувався за весь відпочинок наперед. Отримавши кошти, зловмисниця або припиняла одразу виходити на зв’язок, або ж продовжувала спілкування, і навіть скидала замовникам геолокацію, де нібито розташований котедж. Однак, коли потерпілі приїжджали на місце, виявляли, що такого будинку не існує, а телефон “орендодавиці” вже був вимкнений», – пояснюють деталі схеми правоохоронці.

Наразі поліцейські встановили близько 60 потерпілих з різних областей України. Слідчі Хмельницького райуправління поліції оголосили 25-річній жінці підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція частини першої цієї статті передбачає до трьох років обмеження волі.