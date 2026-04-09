Страсна п’ятниця є одним із найважливіших і найскорботніших днів для християн. Саме цього дня згадують розп’яття та смерть Ісуса Христа, тому він має особливий духовний зміст. Вірянам рекомендують присвятити цей час молитві, тиші та роздумам. У центрі уваги має бути не побут, а внутрішній стан людини. Що не варто робити в цей день, а які заборони є лише міфом, пише УНІАН.

Чи дозволено працювати

У цей день не заборонено будь-яку діяльність у буквальному сенсі, але важливо правильно визначити пріоритети. Якщо є можливість, краще відкласти важку фізичну працю, будівництво чи господарські справи. Натомість слід приділити увагу духовному життю та відвідати богослужіння. Якщо ж певні обов’язки неможливо перенести, їх виконання допускається без зайвого поспіху і метушні.

Прибирання і побутові справи

Традиційно всі хатні справи намагаються завершити до Великої п’ятниці, зокрема у Чистий четвер. Прибирання, ремонт або робота на кладовищі в цей день вважаються небажаними. Вважається, що такі справи відволікають від головного – молитви і спогадів про страждання Христа. Краще обрати інший день для господарських турбот.

Гігієна і повсякденні дії

Особиста гігієна не підпадає під заборони. Можна митися, приймати душ, прати речі або підтримувати чистоту. Такі дії не суперечать традиціям, якщо вони не замінюють духовну складову дня. Головне – не використовувати побут як привід уникнути молитви.

Приготування їжі і випічка

Зазвичай підготовку до Великодня завершують заздалегідь. Випікання пасок і фарбування яєць у Страсну п’ятницю вважається небажаним. Якщо не вдалося зробити це раніше, краще перенести на Велику суботу. День має залишатися спокійним і стриманим.

Робота на городі та інші справи

Сільськогосподарські роботи також рекомендують відкласти. Лише в разі нагальної потреби допускається виконання мінімальних дій, наприклад полив рослин. Важливо уникати перевантаження та зайвої активності.