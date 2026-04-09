Страсна п’ятниця є найскорботнішим днем у християнській традиції, адже саме тоді згадують страждання та розп’яття Ісуса Христа. У 2026 році вона припадає на 10 квітня і передує Великодню. Цей день наповнений тишею, молитвою та внутрішнім зосередженням. Більше про значення Страсної п’ятниці пише ТСН.

Духовний зміст дня

У церковній традиції цього дня згадують останні години земного життя Спасителя. У храмах проходять особливі богослужіння з читанням уривків із Євангелія. Однією з головних подій є винесення Плащаниці – символу поховання Христа. Віряни приходять до храму, щоб помолитися, віддати шану та побути в тиші.

Основні традиції

У Страсну п’ятницю заведено утримуватися від розваг і присвятити час молитві. Багато людей дотримуються суворого посту, обмежуючи харчування. Після служби додому приносять запалені свічки, які вважаються символом захисту та благословення. Їм дають догоріти, вірячи, що це принесе добробут родині.

Народні прикмети

З цим днем пов’язано чимало народних вірувань. Вважалося, що посіяні цього дня рослини можуть дати добрий урожай, особливо це стосується гороху чи зелені. Водночас інші роботи на землі намагалися не проводити. Також вірили, що будь-які веселощі цього дня можуть обернутися сумом у майбутньому.

Традиції випікання паски

Питання випікання пасок у цей день має різні підходи. Частина людей готує їх раніше, інші – – саме у Страсну п’ятницю, супроводжуючи процес молитвою. Вважається, що випічка, зроблена з добрими думками, має особливе значення для родини. Важливо дотримуватися тиші та зосередженості під час приготування.