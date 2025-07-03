Жовква – одне з тих міст Львівщини, де є найбільше пам’яток архітектури і цікавих історій. Однак, якщо у вас обмежений час або ви там проїздом, пропонуємо експрес-маршрут, який можна оглянути за годину-дві. Це саме той випадок, коли майже всі привабливі місця розташовані компактно в центрі.

Отож, обов’язково у Жовкві треба побачити:

Ренесансний замок

Його будував переможець московитів Станіслав Жолкевський, що був коронним гетьманом Речі Посполитої (ця посада прирівнюється до теперішнього головнокомандувача збройних сил). Його правнук Ян III Собеський став королем Речі Посполитої. І хоч він мав багато резиденцій, але в Жовкві проводив багато часу. Тож надав замкові королівської розкоші і величі. Зараз пам’ятку архітектури помалу відновлюють. У частині приміщень облаштовані експозиції. Однак галерея працює не завжди. Щоб з’ясувати їхній розклад, краще завчасно зателефонувати.

Розташований замок на центральній площі Вічевій, 2.

Жовківський замок (фото ZAXID.NET)

Ратуша

Її на початку XX ст. перебудували з міських казематів у стилі ар деко. Адже первісну ратушу, що стояла безпосередньо на площі, розібрали як аварійну. У вежі працює цікавий інтерактивний музей, де можна послухати у телефонній трубці голос митрополита Шептицького, побачити артефакти з різних пам’яток та дізнатися цікаві історії з життя міста. Після цього з музею можна піднятися на балкон вежі і помилуватися панорамою центральної площі. Звідти – цікавий ракурс на костел і замок, між якими розташована ратуша.

Адреса: пл. Вічева, 1. Контакти музею «Жовківська вежа» і туристичного центру тут.

Жовківська ратуша (фото ZAXID.NET)

Вигляд з вежі ратуші у Жовкві (фото ZAXID.NET)

Церква Серця Христового

Це греко-католицький храм при монастирі отців василіан, який у стилі українського модерну розписав художник Юліан Буцманюк. Про його європейську мистецьку освіту дбав сам митрополит Шептицький. Фрески Буцманюка – яскраві і оригінальні, святі – у вишиванках. Серед них можна впізнати відомі обличчя і панорами міст України. Буцманюк був січовим стрільцем, тож коли розписував церкву, зобразив на ній багато політичних сюжетів. Серед них – Акт Злуки УНР і ЗУНР і всі політики, причетні до цієї події.

Адреса: вул. Василіанська, 4.

Церква Серця Христового (фото ZAXID.NET)

Розписи церкви Серця Христового (фото ZAXID.NET)

Вілла Любомира Романкова

Цьому електрохіміку зі світовим ім’ям ми завдячуємо тим, що користуємося комп’ютерами. Любомир Романків зробив винаходи, що допомогли зробити ПК компактними і доступними. Його батьківська хата розташована навпроти міського парку. Любомир там виріс, ходив до школи, а в Другу світову його сім’я емігрувала до Канади, щоб врятуватися. Зараз у цьому будинку працює Центр дитячої творчості.

Адреса: вул. Степана Бандери, 1.

Вілла Любомира Романкова (фото ZAXID.NET)

Дерев’яна церква зі списку ЮНЕСКО

Церкву Святої Трійці збудували 1720 року на місці попередньої, що згоріла. На її зведення, окрім парафіян, кошти давав королевич Собеський. Церква галицького типу будівництва – одна з восьми в Україні, які включили до переліку спадщини ЮНЕСКО. Всередині – цінний іконостас школи жовківських майстрів іконопису та різьби Івана Рутковича. Зараз храм має свіжий вигляд, адже нещодавно закінчилася його реставрація, відновлений також іконостас. Однак богослужіння, як і екскурсії, там поки що не відбуваються.

Адреса: вул. Львівська, 90.

Церква Святої Трійці (фото ZAXID.NET)

Більш детально про пам’ятки Жовкви можна почитати за посиланням.