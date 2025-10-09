Приймаючи рішення завести другого чи навіть третього кота, варто зважити всі наслідки

Багато хто любить котів, але приймаючи рішення завести другого чи навіть третього кота, варто зважити всі наслідки. Адже кілька вихованців у домі – це не лише більше радості, а й більше відповідальності. Ukr.Media розповідає, що потрібно знати майбутньому власнику двох або більше котів.

Їжа

У кожного кота повинна бути своя миска. Але для води можна використовувати одну миску на всіх. І краще розташувати миски для їжі на невеликій відстані одна від одної, щоб у котів не було причин для суперечки.

Також варто годувати усіх котів в один час. Якщо давати котам їжу в різний час, один з них стовідсотково поїсть зайвих два рази. У результаті один кіт об’їсться, а інший не поїсть.

Туалет

Якщо у вас два пухнастики, може бути достатньо одного лотка, якщо їм комфортно. Проте краще мати ще один лоток про запас, якщо хтось з улюбленців не захоче ходити в один лоток з іншим. Загалом ветеринари навіть рекомендують мати на один лоток більше, ніж у вас котів.

Своє місце

Хоча коти обожнюють спати буквально скрізь, у кожного має бути своє місце. Краще купити або самостійно зробити лежанки для кожного котика, щоб вони могли на них відпочивати. Для котів важливо знати, що у них є місце, куди вони можуть сховатися від усіх.

Улюбленець, у якого немає свого місця, буде більше сваритися зі своїми співмешканцями, а також буде залазити туди, де їм не місце, завдаючи якоїсь шкоди вашому майну.

Увага

Увага та турбота господаря – одна з головних речей, які потрібні кожному улюбленцю. І навіть такій незалежній тварині, як кіт. Тому ви повинні любити та проявляти свою любов до всіх однаково. Якщо погладили одного кота, то потрібно погладити інших.

Здоров’я

Зазвичай, якщо хтось із членів сім’ї захворів, то в основному хворіють й інші. Так само відбувається і в котів. Якщо один з улюбленців захворів на гельмінти або інші вірусні захворювання – можливо, лікувати доведеться усіх. Тому коли один з котів захворіє, варто обстежити й інших, щоб упевнитись що все добре.