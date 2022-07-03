Тепер БМП-3 буде на озброєнні ЗСУ

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили російську бойову машину піхоти. Під час штурму позицій росіяни втекли та покинули практично неушкоджену БМП-3 з боєкомплектом до кулемета.

Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд.

«Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3200 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень не знайшли, єдина «несправність» – страшний сморід зсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків», – повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Фото ЗСУ

Ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде на озброєнні ЗСУ.