Уряд Швеції надасть Україні пакет гуманітарної допомоги на 1,4 млрд шведських крон (понад 120 млн євро) на зимовий період. Про це 11 грудня оголосили прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон і міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселл, передає шведський суспільний мовник STV.

Зокрема, Крістерссон зазначив, що це найбільший пакет допомоги для України від Швеції. Переважну частину коштів, понад 79 млн євро, спрямують до фонду Світового банку на відновлення України, який підтримує інфраструктуру у сферах енергетики, житла, охорони здоров'я і транспорту.

Також на ці гроші закуплять обладнання для опалення та передачі потужностей в українській енергомережі. Окрім того, пакет профінансує й інші сфери, щоб допомогти українцям пережити зиму, зокрема, йдеться про створення притулків. За словами Форсселла, пакет містить ту допомогу, яку запитувала Україна.

«Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того суворе випробування для цивільного населення стало ще важчим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як побудувати нове, так і відремонтувати зруйноване», – наголосив міністр.

До слова, 10 грудня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден відвідав позиції українських військовослужбовців на східному напрямку фронту. Метою поїздки на фронт Мікаеля Бюдена була перевірка роботи артсистем Archer і Stridsfordon 90 та оцінка впливу військової допомоги Україні.