На озброєнні в ураженого ракетного дивізіону були протикорабельні ракети «Онікс»

Сили оборони України уразили район зосередження російського ракетного підрозділу у Криму та низку російських військових обʼєктів на ТОТ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 23 лютого.

За даними Генштабу, 23 лютого Сили оборони уразили район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту. У пресслужбі Генштабу ЗСУ додали, що дивізіон має на озброєнні ракетну систему берегової охорони «Бастіон».

Зазначимо, комплекс застосовують для ураження надводних кораблів різних класів за допомогою надзвукових ракет «Онікс». Ці ракети росіяни використовували для атак на цивільну інфраструктуру Одеси.

«Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Крім того, Сили оборони уразили російський склад боєприпасів зі складу угруповання військ «Юг» біля селища Нижня Кринка на Донеччині.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого Сили оборони знищили два російські зенітно-ракетні комплекси «Тор» на тимчасово біля Донецька, а також уразили нафтобазу в Луганську. Операцію провели пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади Сил безпілотних систем та 1-го окремого центру СБС у координації з командним центром middle strike.