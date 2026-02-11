Російський дрон-камікадзе «Клин»

Бійці 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою дронів-перехоплювачів першими знищили російський «шахедоподібний» ударний безпілотник зі штучним інтелектом під назвою «Клин». Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади 10 лютого.

«Новинку російського оборонно-промислового комплексу ліквідували всього через чотири місяці після її офіційної презентації, що відбулася в першій декаді жовтня 2025 року на одній із виставок ерефії», – ідеться в повідомленні.

Згідно з припущеннями українських військових, «Клин» вполювали під час одного з його перших бойових вильотів.

«Успішне знищення цього типу безпілотника вкотре свідчить про здатність наших воїнів швидко адаптовуватися до нових загроз та ефективно їм протидіяти», – ідеться в повідомленні.

Технічні характеристики БпЛА «Клин»:

злітна вага – 13,5 кг;

швидкість польоту – 108–300 км/год;

довжина фюзеляжу – 1,6 м;

розмах крил – 1,9 м;

максимальна висота польоту – до 2 км;

вага бойової частини – 5 кг;

типи БЧ – кумулятивна та фугасна;

наявна система повітряного підриву.

За даними російських розробників, цей безпілотник здатний автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 км (за умови використання ретранслятора).