Сили оборони збили новий дрон росіян, керований штучним інтелектом
«Клин», імовірно, вполювали під час одного з його перших бойових вильотів
Бійці 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою дронів-перехоплювачів першими знищили російський «шахедоподібний» ударний безпілотник зі штучним інтелектом під назвою «Клин». Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади 10 лютого.
«Новинку російського оборонно-промислового комплексу ліквідували всього через чотири місяці після її офіційної презентації, що відбулася в першій декаді жовтня 2025 року на одній із виставок ерефії», – ідеться в повідомленні.
Згідно з припущеннями українських військових, «Клин» вполювали під час одного з його перших бойових вильотів.
«Успішне знищення цього типу безпілотника вкотре свідчить про здатність наших воїнів швидко адаптовуватися до нових загроз та ефективно їм протидіяти», – ідеться в повідомленні.
Технічні характеристики БпЛА «Клин»:
- злітна вага – 13,5 кг;
- швидкість польоту – 108–300 км/год;
- довжина фюзеляжу – 1,6 м;
- розмах крил – 1,9 м;
- максимальна висота польоту – до 2 км;
- вага бойової частини – 5 кг;
- типи БЧ – кумулятивна та фугасна;
- наявна система повітряного підриву.
За даними російських розробників, цей безпілотник здатний автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 км (за умови використання ретранслятора).