У ССО закликають долучатися до оборони країни

У Силах спеціальних операцій запрошують обирати військові професії з урахуванням цивільних навичок. Це допоможуть зробити у єдиному центрі рекрутингу ССО. У пресслужбі ССО ЗСУ розповідають, що всі, хто зголоситься, зможуть отримати професійне навчання та гідне забезпечення.

«Шукаємо тих, хто готовий стати частиною команди, в якій кожного цінують на вагу золота і всі як один працюють для наближення перемоги! Ми зацікавлені в тому, щоб у команді Сил спеціальних операцій були професіонали та майстри своєї справи, оскільки якість завжди перемагає кількість. Чекаємо на ваші заявки – разом ми наблизимо перемогу», – розповідають у пресслужбі ССО.

Зазначимо, що у ССО пропонують обов'язкову базову підготовку, постійні фахові навчання та курси з підвищення кваліфікації; роботу з новітніми видами озброєння та найсучаснішим обладнанням. Крім цього, для військових обіцяють гідну заробітну плату.

Щоб долучитися до ССО ЗСУ необхідно заповнити анкету на сайті за посиланням або ж анкету у Telegram-боті. Також можна звертатися за телефоном або ж в офіси ССО у Києві (Оболонська набережна, 7, корпус 1) та Дніпрі (проспект Олександра Поля, 2), які працюють з 9:00 до 18:00.