Буревій також зірвав дахи з чотирьох будинків в Чортківському районі

На Тернопільщині внаслідок негоди 26 квітня зірвало дахи з приватних будинків у Чортківському районі. Пориви сильного вітру також пошкодили частину покрівлі в Підволочиській районній лікарні. Без електропостачання залишилося 25 тис. споживачів. Майстрам частково вдалося відновити лінії електропередач.

Загалом, через буревій та падіння дерев в області було знеструмлено 156 населених пунктів, повідомили в Тернопільській ОВА у понеділок, 27 квітня. Станом на 8:00 без світла залишалися ще 15 сіл, а аварійні бригади продовжували відновлювати електропостачання.

Пориви сильного вітру 26 квітня зірвали частину даху в Підволочиській лікарні. Про це стало відомо з телеграм-каналу «Тернопіль. Труха». У коментарі «20 хвилин» заступник міського голови Підволочиська Володимир Витрикуш розповів, що пошкоджена покрівля корпусу дитячого відділення центральної лікарні. «Ніхто з людей не постраждав. Діти і персонал перебували в безпеці, вони були на нижніх поверхах. Наразі огородили територію», – зазначив посадовець. Він додав, що покрівлю відновлять, коли покращиться погода.

Буревій також пошкодив дахи приватних житлових і господарських будинків у Чортківському районі. Про це повідомила Чортківська міська рада у понеділок, 27 квітня.

Пошкоджені 4 покрівлі на будинках – у селах Горішня Вигнанка та Біла. Вже розпочала роботу спеціальна комісія, яка виїжджатиме на місця і складатиме акти обстеження. Згодом кожен зафіксований випадок вивчатимуть на засіданні комісії ТЕБ та НС, де розглядатимуть варіанти надання допомоги власникам постраждалого майна.