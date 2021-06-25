Найкращі результати – з англійської, математики та фізики

Закарпаття на ЗНО-2021 отримало вісім максимальних результатів: семеро випускників шкіл отримали по 200 балів з англійської мови, математики та фізики. Одна з них склала ЗНО на найкращий результат з двох предметів.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської ОДА, по 200 балів з різних предметів отримали шість випускників шкіл з Ужгорода та одна випускниця з Хуста. Крім того, учениця Ужгородської спеціалізованої школи-інтернату отримала по 200 балів з двох предметів – англійської мови та математики.

Так, з фізики 200 балів на ЗНО отримав один випускник – Богдан Добош, учень Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

З англійської мови – четверо. Це Олександра Бобровник, учениця Ужгородської лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка, Анастасія Галай , учениця Хустської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кароліна Сусол, учениця Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

Максимальний бал із математики отримали також четверо випускниів – Ярослав Федина, учень класичної гімназії Ужгородської міської ради, Станіслав Кобзар, Сергій Лошак та Кароліна Сусол, учні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.