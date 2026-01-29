Аварія сталася 27 лютого 2025 року на вулиці Дубенській в Рівному

Рівненський міський суд виніс вирок 41-річному Ігорю Герасимовичу за ДТП, внаслідок якої тяжко травмувався неповнолітній скутерист. Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо автомобіля Opel Movano та збив підлітка. За скоєне суд призначив водієві два роки тюрми та зобов’язав компенсувати 5 млн грн моральної і матеріальної шкоди.

Як йдеться у вироку від 26 січня, аварія сталася 27 лютого 2025 року на вулиці Дубенській в Рівному. За даними слідства, водій Opel Movano перевищив дозволену швидкість і збив 13-річного скутериста, який виїжджав з другорядної дороги на головну.

Унаслідок ДТП хлопець тяжко травмувався. У нього діагностували черепно-мозкову травму з крововиливом, переломи кісток черепа та обличчя. Також потерпілий мав рану на голові, перелом ребра, перелом правої ноги зі зміщенням та численні забої тіла.

Обвинувачений Ігор Герасимович повністю визнав свою провину та розкаявся. Він підтвердив, що сів за кермо напідпитку. За словами матері потерпілого, її син наразі вимовляє окремі слова, може робити кілька кроків, однак самостійно не ходить і досі проходить тривалу та дороговартісну реабілітацію. Вона повідомила, що обвинувачений частково компенсував витрати на лікування – загалом 593 тис. грн. Також просила суд призначити водієві покарання без позбавлення волі.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Ігоря Герасимовича винним за ч. 2 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження неповнолітньому) та призначив два роки позбавлення волі. Також суд зобов’язав обвинуваченого виплатити потерпілому 5 млн грн компенсації. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.