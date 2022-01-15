Син директора Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України Вадима Стеценка Владислав жорстоко побив чоловіка у Києві через зауваження за неправильне паркування. Владислава Стеценка вже взяли під варту, однак дозволили внести заставу.

Інцидент з побиттям стався у п’ятницю, 14 січня, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вулиці Аболмасова у Дніпровському районі Києва. За інформацією прокуратури, мешканець будинку зробив зауваження власнику автомобіля Toyota Land Cruiser Prado через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю та продовжив бити. Побиття припинив випадковий свідок. Потерпілого, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.

«Попри те, що правоохоронці, які приїхали на виклик, дозволили водію позашляховика покинути місце події, за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України», – повідомили в прокуратурі.

Затриманим виявився мешканець Київської області, 1997 р. н. «Українська правда» зазначає, що його звати Стеценко Владислав Вадимович. Він працює директором ТОВ «Агро Основа 777».

Відомо, що станом на 2017 рік Автомобіль Toyota Land Cruiser було оформлено на його батька – Вадима Стеценка. Інформація про це вказана в його електронній декларації, яку він подав у 2017 році.

Згідно з даними реєстрів, Вадим Стеценко очолює Комітет з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти України. Ця інформація розміщена як у державних реєстрах, так і на сайті комітету.

Владиславові Стеценку вже повідомили про підозру в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. 15 січня суд взяв його під варту з правом вийти під заставу в 992 тис. грн, повідомила Київська міська прокуратура.