Андрію Куликову 64 роки, в журналістиці він працює з 1979 року

У Києві на проспекті Перемоги побили і пограбували теле- і радіоведучого, співзасновника «Громадського радіо» Андрія Куликова. Інцидент стався ще на Різдво, 7 січня, але відомо про нього стало лише зараз.

Як повідомила київська поліція увечері у понеділок, 10 січня, поліції, двоє чоловіків підійшли до потерпілого і попросили цигарку. Отримавши відмову, вони його побили, відібрали 3000 грн, банківську картку та мобільний телефон.

Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення №1 впродовж кількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів.

Грабіжниками виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення. Правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до пограбування.

Як повідомила спільнота «Київ оперативний», жертвою грабіжників став журналіст, редактор, актор Андрій Куликов. Біля центрального РАГСу до нього підійшли четверо чоловіків.

«Один вдарив потерпілого, почали погрожувати. Чоловік віддав їм свої гроші, але їм цього було замало і вони ще й “вибили” з нього пін-код він банківської карти (та саму картку), а згодом ще й силоміць забрали мобільний телефон», – сказано в повідомленні.

У коментарі сайту «Детектор медіа» Куликов повідомив, що інцидент стався у п'ятницю, 7 січня. Журналіст зазначив, що не пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю.

«Мій стан дуже нормальний. Вже вчора я вів свою програму «Пора року», повідомлення поліції з'явилось лише підвечір, 10 січня, насправді це сталося ще у п'ятницю, зранку. Через півгодини після інциденту я вже був у поліції, правоохоронці спрацювали дуже швидко та оперативно», – сказав Куликов.

Зазначимо, що 64-річний Андрій Куликов працює в журналістиці з 1979 року. Працював на BBC, «1+1», «Новому каналі», з 2007 року вів ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV. У 2013 році заснував онлайн-проект «Громадське радіо», яке згодом отримало кілька ефірних частот у різних регіонах України.