Синоптики оголосили штормове попередження у Львівській області на середу, 7 грудня. Мешканців попереджають про ожеледицю, густий туман та мороз.

Так, за даними Львівського гідрометцентру, 7 грудня погоду визначатиме улоговина від циклону з центром над Балтійським морем та проходження атмосферних фронтів.

На Львівщині буде хмарно, вночі та вдень місцями невеликі опади, подекуди туман. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

У місті Львова буде хмарно, часом невеликі опади. Вночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 2 – 4° тепла.

Також синоптики попереджають про туман та погіршення видимості на 200 – 500 м.