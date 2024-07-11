Синоптики оголосили у Львові штормове попередження
До кінця доби 11 липня очікується гроза
11 та 12 липня синоптики прогнозують грозу
У Львові та області оголосили штормове попередження з грозою. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
За прогнозами синоптиків, 11 липня у Львові до кінця доби очікують грозу. Температура повітря знизиться до 27°С.
У пʼятницю, 12 липня, у Львові прогнозують спекотну погоду до 32°С. Вранці очікується невелика хмарність, близько 15:00 можлива гроза.
Нагадаємо, 12-14 липня у Львові та області прогнозують сильну спеку до 38°С.
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