На території області очікується до -25 ⁰С морозу

Через насування з півночі холодного арктичного повітря, 1–3 лютого на території Прикарпаття очікується до -25 ⁰С морозу. Про це повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вдень температура опускатиметься до 10–15°С морозу, вночі – до 20–25°С морозу.

«На погоду Прикарпаття впливатиме антициклон з центром над Фінляндією. Послаблення морозів прогнозується з 4–5 лютого», – зазначили в Гідрометцентрі.

Прогноз погоди в Івано-Франківську на 30 січня – 4 лютого

На вихідних, 31 січня – 1 лютого на території Івано-Франківської області мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, а на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3–8 м/с. Температура повітря: вночі в суботу 10–15 ⁰С морозу, а в неділю 17–22 ⁰С нижче нуля, вдень в суботу – 5–10 ⁰С, в неділю – 10–15 ⁰С морозу.