Упродовж 6-9 січня на дорогах очікується ожеледиця

Увечері в понеділок, 5 січня, а також вночі та вранці 6 січня на території Закарпатської області прогнозують сильний сніг та ожеледицю.

Як повідомили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, за пів доби на території регіону може випасти до 34 мм мокрого снігу.

«На високогір’ї – складні відкладення ожеледі та паморозі, а також хуртовина, тривалістю не менше 12 годин. Упродовж 6-9 січня на дорогах очікується ожеледиця», – розповіли синоптики.

У п'ятницю, 9 січня, температура повітря в Ужгороді опуститься до -12°С

Уночі в Ужгороді прогнозують від -2°С до -4°С, вдень 6 січня – від -1°С до +1°С. Найхолоднішим днем тижня стане п’ятниця, 9 січня, коли температура повітря опуститься до -12°С.

У гідрометцентрі попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання та руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. На Закарпатті оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності.