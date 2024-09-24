У Львові прогнозують грози та град

У середу, 25 вересня, синоптики прогнозують погіршення погоди на Львівщині. Очікуються грози, шквали та град. Дощова погода збережеться до кінця тижня.

За повідомленням Львівського регіонального гідрометцентру, на території Львівської області 25 вересня пройдуть грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24° тепла.

Короткочасні дощі з грозами очікуються до кінця цього тижня. Суттєво похолодає у неділю, 29 вересня. Денна температура буде 14-16 градусів, а нічна 11-13 °C. Пройдуть дощі.

Рятувальники Львівщини закликають мешканців дотримуватися правил безпеки, перебуваючи на вулиці під час негоди. У разі небезпеки необхідно телефонувати на лінію «101».