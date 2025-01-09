У Львові та на Львівщині прогнозують мокрий сніг та хуртовини

У п’ятницю, 10 cічня, синоптики прогнозують на Львівщині сильний вітер та хуртовини, налипання мокрого снігу.

За даними Львівського гідрометцентру, 10 січня на дорогах Львова та області буде ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Вранці та вдень очікують хуртовину, значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

У львівській мерії закликали водіїв та пішоходів зважати на погодні умови. Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, необхідно повідомляти на «гарячу лінію» міста за номером 15-80.

У мерії нагадали, що усі комунальні служби Львова, які задіяні у прибиранні міста у зимовий період, переведені у цілодобовий режим роботи. Окрім того, на зупинках громадського транспорту, перехрестях, підйомах, залізничних переїздах встановлені ящики для піску і протиожеледних матеріалів для посипання території.