У західних областях буде тепло і без опадів у найближчі дні

Протягом 13-17 лютого синоптики Українського гідрометцентру прогнозують доволі приємну погоду. Хоч вночі все ще відчуватимуться морози, подекуди до -12°, втім вдень повітря прогріватиметься до 12° тепла. Снігу упродовж цих п'яти днів у західних областях України не очікують, а от короткочасні дощі в окремі дні можливі.

Львівщина

У неділю, 13 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі вночі 2 – 7° морозу, в горах 10 – 12° морозу, вдень 5 – 10° тепла.

У понеділок, 14 лютого, в області буде хмарно з проясненнями та бед опадів. Вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5° морозу, вдень 7 – 12° тепла.

У вівторок, 15 лютого, впродовж дня буд суха погода, з проясненнями.Лише вночі та зранку можлива ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, а вдень 5 – 10° тепла.

У середу, 16 лютого, на Львівщині прогнозують теплу, безвітряну погоду. Упродовж дня температура повітря становитиме 5 – 10° тепла.

В четвер, 17 лютого, в регіоні буде хмарно та можливі короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме 5° темпла, а вень прогріється до 7-8° тепла.

Волинь

У неділю, 13 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме -6° морозу, а вдень потепліє до 5-7° тепла.

У понеділок, 14 лютого, прогнозують теплий, ясний день без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме 6-8° тепла, вітер 5 – 10 м/с.

У вівторок, 15 лютого, вночі температура опуститься до 3-5° морозу, однак вдень знову підніметься до 6-8° тепла. Опадів у цей день не прогнозують.

У середу, 16 лютого, буде хмарно з проясненнями, температура вночі від -1° до 1°, а вдень - 5-7° тепла. Опадів не передбачається.

Протягом четверга, 17 лютого, буде хмарно і весь день йтиме дощ. Температура повітря вночі 4° тепла, в вдень 7-8° тепла.

Закарпаття

В неділю, 13 лютого, вночі похолодає до 10-12° морозу, а вже вдень температура підніметься до 3-5° тепла. День буде хмарний з проясненнями і без опадів.

У понеділок, 14 лютого, буде хмарно з проясненнями і без опадів. Температура повітря вночі 2-4° морозу, а вдень 5-7° тепла.

У вівторок, 15 лютого, синоптики прогнозують хмарний дощ з можливими короткочасними дощами. Температура повітря вночі становитиме 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

В середу, 16 лютого, протягом дня буде хмарна погода з проясненнями, опадів не прогнозують. Уночі температура повітря буде 02° тепла, а протягом дня підніметься до 5-7° тепла.

У четвер, 17 лютого, очікується хмарна погода та зливи. Температура повітря вночі становитиме 3-4° тепла, а протягом дня 6-8° тепла.

Прикарпаття

У неділю, 13 лютого, буде хмарно з проясненнями та без опадів. Температура вночі становитиме 8-9° морозу, а вдень підніметься до 5-7° тепла.

В понеділок, 14 лютого, буде ясно, безхмарно та без опадів. Температура вночі 6-8° морозу, а вдень 8-10° тепла.

У вівторок, 15 лютого, протягом дня буде хмарно і можливі короткочасні дощі. Вночі прогнозують 3-5° морозу, а вдень 8-10° тепла.

У середу, 16 лютого, буде марно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме -1-1°, а вдень 6-8° тепла.

У четвер, 17 лютого, протягом дня буде хмарно з проясненнями, а ввечері можливий дощ. Температура вночі 5-6° тепла, а вдень 9° тепла.

Рівненщина

У неділю, 13 лютого, буде хмарна погода з проясненнями і без опадів. Температура повітря вночі 3-5° морозу, а вдень 5-7° тепла.

В понеділок, 14 лютого, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 6-8° тепла.

У вівторок, 15 лютого, хмарна погода з проясненнями. Температура вночі опуститься до 3-5° морозу, а вдень підніметься до 6-8° тепла.

В середу, 16 лютого, буде хмарно з проясненнями і без опадів. Температура вночі -1-1°, а вдень 4-6° тепла.

У четвер, 17 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду з можливим дощем. Температура вночі становитиме 2-4° тепла, а вдень підніметься до 5-7°.

Тернопільщина

У неділю, 13 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура вночі 6-8° морозу, а вдень 5-7° тепла.

В понеділок, 14 лютого, в синоптики прогнозують ясний день без опадів. Температура вночі 4-6° морозу, а вдень 7-9° тепла.

У вівторок, 15 лютого, буде хмарно і можливі короткочасні дощі. Температура повітря вночі 3-5° морозу, а вдень 7-9° тепла.

В середу, 16 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура вночі -1-1°, вдень 5-7° тепла.

У четвер, 17 лютого, буде хмарно та падатиме дощ. Температура повітря вночі 2-4° тепла, а вдень 5-7° тепла, віте 7-12 м/с.

Буковина

У неділю, 13 лютого, температура повітря опуститься до 11-13° морозу. День буде хмарним з проясненнями і упродовж доби температура підніметься до 4-6° тепла.

В понеділок, 14 лютого, буде ясний і безхмарний день. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 6-8° тепла.

У вівторок, 15 лютого, прогнозують хмарну погоду і можливий дощ. Температура вночі 3-5° морозу, а вдень 6-8° тепла.

У середу, 16 лютого, буде хмарно з проясненнями та без опадів. Температура повітря вночі -1-1°, а вдень 6-8° тепла.

У четвер, 17 лютого, буде хмарна погода і дощ. Температура вночі 2-4° тепла, а вдень 6-8° тепла.