У Львові та області прогнозують сильні дощі та шквали

У п’ятницю, 9 серпня, синоптики прогнозують погіршення погоди у Львові та області. Очікуються сильні дощі та грози. За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 9 серпня на Львівщині пройдуть грози, місцями значні дощі. Вдень подекуди шквали 15-20 м/с, град. У місті Львові вночі та вранці буде сильний дощ, вдень під час грози шквал 15-20 м/с, град. 10 серпня і в наступні дні на Львівщині очікується тепла і суха погода з максимальними денними температурами 25-28 градусів.

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