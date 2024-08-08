Синоптики прогнозують зливи з градом у Львові та області
У Львові та області прогнозують сильні дощі та шквали
У п’ятницю, 9 серпня, синоптики прогнозують погіршення погоди у Львові та області. Очікуються сильні дощі та грози.
За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 9 серпня на Львівщині пройдуть грози, місцями значні дощі. Вдень подекуди шквали 15-20 м/с, град.
У місті Львові вночі та вранці буде сильний дощ, вдень під час грози шквал 15-20 м/с, град.
10 серпня і в наступні дні на Львівщині очікується тепла і суха погода з максимальними денними температурами 25-28 градусів.
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