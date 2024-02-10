Туман і ожеледицю замінить хмарна погода із проясненнями

На вихідні 10-11 лютого у Львові та області після ожеледиці і туману буде тепла, але дощова погода. Через дощі очікується підйом рівня води в річках і підтоплення територій. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

В суботу, 10 лютого, у Львові буде хмарно з проясненнями, удень очікується невеликий, а місцями – помірний дощ. Температура повітря у місті упродовж дня становитиме 10-12 градусів тепла. На Львівщині – 7-12 градусів.

У неділю, 11 лютого, у Львові потепліє ще на кілька градусів і денна температура повітря сягне 9-14 градусів тепла, нічна становитиме 5-7 градусів вище нуля. Вночі та вранці можливий невеликий дощ, вдень – без істотних опадів.

Водночас у зв'язку зі снiготаненням та очiкуваними опадами, впродовж 10-13 лютого на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) та у верхiв'ї рiчок басейну Стира (Львiвська обл.) очiкується поступове пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м над поточними вiдмiтками. При цьому вiдмiчатиметься вихiд води на заплави та подальше затоплення заплав та сiльськогосподарських угiдь. Оголошено жовтий рiвень небезпеки.