В Україні у найближчу добу збережеться аномально тепла погода, а на Різдво, 7 січня, синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За інформацією Укргідрометцентру, в західних, північних та центральних областях, а також вдень 6 січня в Карпатах і на Закарпатті прогнозується невеликий дощ і мокрий сніг, на іншій території країни без істотних опадів.

Вночі і зранку 6 січня в Україні прогнозують місцями туман, у північно-східних областях – ожеледицю. Температура в північно-східних та східних областях вночі опуститься до 1-5° морозу, а вдень підніметься до ​​1-4° тепла; на інших територіях України прогнозують вночі від 1° морозу до 4° тепла, а вдень – ​​2-7° тепла, в південній частині – 7-12° тепла.

У Львові в ночі на середу синоптики прогнозують сніг з дощем, та 0-2° тепла, а вдень 6 січня – 5-7° тепла.

7 січня в південно-західній частині в Україні очікується дощ, місцями з мокрим снігом, в північних та центральних областях – сильні опади, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень становитиме ​​0-5° тепла, в південних областях підніметься до ​​6-11° тепла. У Карпатах на Різдво прогнозують сніг та 0-5° морозу.

У Львові синоптики прогнозують дощ зі снігом в ніч на 7 січня, а вдень – сніг. Разом з тим температура повітря підніметься до 0-2° тепла.