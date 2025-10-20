Ексначальника Управління ДМС в Івано-Франківській області Сергія Саїва обрали депутатом від партії «Слуга народу»

Паралельно зі звільненням з посади начальника Управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області Сергій Саїв позбувся мандату депутата обласної ради. Заяву про дострокове припинення повноважень депутата підтримали його колеги під час сесії Івано-Франківської облради 17 жовтня.

Сергія Саїва обрали депутатом обласної ради у 2020 році від партії «Слуга народу». Посадовець з 2012 року очолював Управління ДМС в Івано-Франківській області у фігурував у низці скандалів.

Зокрема, у 2017 році журналісти Bihus.Info повідомляли, що Сергій Саїв два роки поспіль не декларує будівельний бізнес дружини. Окрім того, родина Саїва володіє великою кількістю нерухомості. У лютому 2024 року Сергій Саїв купив електрокар Avatr за 2 млн грн та взяв 1 млн грн кредиту. А у вересні – отримав підозру за перешкоджання журналістам.

Зазначимо, у вересні 2025 року Сергій Саїв оприлюднив декларацію, в якій вказав, що отримав 357 тис. грн допомоги при звільненні з Управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області. Під час реформи ДМС цей підрозділ разом із львівським увійшов до складу Західного міжрегіонального управління.

Окрім Сергія Саїва, мандат депутата Івано-Франківської обласної ради 17 жовтня склав також Микола Дроняк із фракції «За майбутнє».