Словаччина заявила про викриття російської шпигунської мережі
До шпигунства на користь Росії були залучені журналіст і проректор військової академії
Словацька поліція затримала чотирьох чоловіків, які тривалий час працювали на Росію та мали тісні зв'язки зі співробітниками військової розвідки РФ. За даними словацьких ЗМІ, серед затриманих є журналіст проросійського видання, колишній помічник народного депутата, екс-працівник словацьких спецслужб, а також проректор військової академії. Двом із них уже оголосили про підозру у шпигунстві.
Як під час прес-конференції у вівторок, 15 березня, повідомив керівник поліції Словаччини Штефан Хамран, чотирьох громадян Словаччини затримали у ході спецоперації, двом із них уже оголосили про підозру у шпигунстві на користь російських спецслужб та в отриманні хабарів.
За інформацією словацьких і чеських ЗМІ, дані, які через шпигунів у Словаччині отримувала російська розвідка, стосувалися і України. Як повідомляє чеський портал Seznamzpravy.cz, одним із підозрюваних у шпигунстві виявився кореспондент проросійського інтернет-порталу hlavnespravy.sk, який словацька влада заблокувала після вторгнення Росії в Україну. Відомо, що чоловік на ім'я Богуш Г. із міста Кошице із квітня 2021 року контактував зі співробітниками військової розвідки ГУР Росії, які працювали у Словаччині під прикриттям дипломатичної місії при посольстві РФ.
«Цей чоловік збирав та передавав ГУР конфіденційну та секретну інформацію», – зазначив під час прес-конференції Штефан Хамран. Також він розповів, що серед затриманих є і колишній помічник народного депутата Юзеф М. з Вранова-над-Топльов, проте не уточнив ні імені політика, з яким працював підозрюваний, ні партії, до якої належить депутат. За словами Хамрана, через Юзефа М. вищезгаданий журналіст намагався отримати конфіденційну інформацію з парламенту та інших державних органів. За даними словацьких ЗМІ, це Юзеф Міхальчина, який працював на депутата Мирослава Суджу. Наразі поліція не висунула звинувачення екс-помічнику словацького депутата і відпустила його.
Третій затриманий – Богуш М. з міста Ружомберок, колишній співробітник Словацької інформаційної служби. Це – ще одна людина, через яку підозрюваний у шпигунстві журналіст намагався отримати конфіденційну інформацію. Екс-працівнику Словацької інформаційної служби також поки не оголошували про підозру, він перебуває на волі. Розслідування щодо його діяльності триває.
Четвертий затриманий – Павло Б., який працював завідувачем кафедри безпеки та оборони Військової академії у місті Ліптовський Мікулаш. За даними словацької поліції, чоловік міг бути зв'язковим для чотирьох офіцерів ГУР РФ. Відомо, що викладач академії збирав конфіденційну інформацію стратегічного значення, а також надсекретну інформацію, яка стосувалася інтересів НАТО та Збройних сил Словацької Республіки. Як уточнив Штефан Хамран, затриманий працював на російську розвідку з 2013 року і до моменту викриття.
За даними видання Pravda.sk, поліція провела обшуки у містах Кошице, Вранов-над-Топльоу, Ліптовський Градок та Ружомберок. У фігурантів вилучили техніку, карти пам'яті, боєприпаси та готівку. Повідомляється, що за свою діяльність двоє підозрюваних (журналіст і проректор військової академії) отримували грошові винагороди, йдеться про десятки тисяч євро.
Журналісту словацького видання та колишньому викладачу військової академії оголосили про підозру в шпигунстві, обом загрожує до 13 років позбавлення волі. Словацькі правоохоронці наразі перевіряють, наскільки масштабною була діяльність фігурантів справи.
Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, Міністерство закордонних справ Словаччини заявило про видворення трьох працівників посольства Росії. Відповідне рішення було ухвалене на основі оцінки словацьких спецслужб. Як зазначається у заяві словацького МЗС, «діяльність російських дипломатів суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини». Троє російських дипломатів повинні залишити територію Словаччини протягом 72 годин.