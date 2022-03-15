Двом підозрюваним загрожує до 13 років позбавлення волі

Словацька поліція затримала чотирьох чоловіків, які тривалий час працювали на Росію та мали тісні зв'язки зі співробітниками військової розвідки РФ. За даними словацьких ЗМІ, серед затриманих є журналіст проросійського видання, колишній помічник народного депутата, екс-працівник словацьких спецслужб, а також проректор військової академії. Двом із них уже оголосили про підозру у шпигунстві.

Як під час прес-конференції у вівторок, 15 березня, повідомив керівник поліції Словаччини Штефан Хамран, чотирьох громадян Словаччини затримали у ході спецоперації, двом із них уже оголосили про підозру у шпигунстві на користь російських спецслужб та в отриманні хабарів.

За інформацією словацьких і чеських ЗМІ, дані, які через шпигунів у Словаччині отримувала російська розвідка, стосувалися і України. Як повідомляє чеський портал Seznamzpravy.cz, одним із підозрюваних у шпигунстві виявився кореспондент проросійського інтернет-порталу hlavnespravy.sk, який словацька влада заблокувала після вторгнення Росії в Україну. Відомо, що чоловік на ім'я Богуш Г. із міста Кошице із квітня 2021 року контактував зі співробітниками військової розвідки ГУР Росії, які працювали у Словаччині під прикриттям дипломатичної місії при посольстві РФ.

«Цей чоловік збирав та передавав ГУР конфіденційну та секретну інформацію», – зазначив під час прес-конференції Штефан Хамран. Також він розповів, що серед затриманих є і колишній помічник народного депутата Юзеф М. з Вранова-над-Топльов, проте не уточнив ні імені політика, з яким працював підозрюваний, ні партії, до якої належить депутат. За словами Хамрана, через Юзефа М. вищезгаданий журналіст намагався отримати конфіденційну інформацію з парламенту та інших державних органів. За даними словацьких ЗМІ, це Юзеф Міхальчина, який працював на депутата Мирослава Суджу. Наразі поліція не висунула звинувачення екс-помічнику словацького депутата і відпустила його.

Третій затриманий – Богуш М. з міста Ружомберок, колишній співробітник Словацької інформаційної служби. Це – ще одна людина, через яку підозрюваний у шпигунстві журналіст намагався отримати конфіденційну інформацію. Екс-працівнику Словацької інформаційної служби також поки не оголошували про підозру, він перебуває на волі. Розслідування щодо його діяльності триває.

Четвертий затриманий – Павло Б., який працював завідувачем кафедри безпеки та оборони Військової академії у місті Ліптовський Мікулаш. За даними словацької поліції, чоловік міг бути зв'язковим для чотирьох офіцерів ГУР РФ. Відомо, що викладач академії збирав конфіденційну інформацію стратегічного значення, а також надсекретну інформацію, яка стосувалася інтересів НАТО та Збройних сил Словацької Республіки. Як уточнив Штефан Хамран, затриманий працював на російську розвідку з 2013 року і до моменту викриття.

За даними видання Pravda.sk, поліція провела обшуки у містах Кошице, Вранов-над-Топльоу, Ліптовський Градок та Ружомберок. У фігурантів вилучили техніку, карти пам'яті, боєприпаси та готівку. Повідомляється, що за свою діяльність двоє підозрюваних (журналіст і проректор військової академії) отримували грошові винагороди, йдеться про десятки тисяч євро.

Журналісту словацького видання та колишньому викладачу військової академії оголосили про підозру в шпигунстві, обом загрожує до 13 років позбавлення волі. Словацькі правоохоронці наразі перевіряють, наскільки масштабною була діяльність фігурантів справи.

Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, Міністерство закордонних справ Словаччини заявило про видворення трьох працівників посольства Росії. Відповідне рішення було ухвалене на основі оцінки словацьких спецслужб. Як зазначається у заяві словацького МЗС, «діяльність російських дипломатів суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини». Троє російських дипломатів повинні залишити територію Словаччини протягом 72 годин.