Семена Семенченка також звинувачують в організації обстрілу із гранатомета будівлі телеканалу «112» у Києві

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт стосовно екс-командира батальйону «Донбас», колишнього нардепа Семена Семенченка та інших. Їм інкримінують створення незаконного воєнізованого формування, теракт та контрабанду.

Як повідомляє СБУ 3 грудня, слідчі встановили, що що Семенченко разом зі спільниками створили на території України незаконне збройне формування військового типу, куди входили переважно колишні військові та учасники бойових дій. Вони мали зброю та вибухівку, а також проводили військову, стройову та фізичну підготовку.

За даними слідства, учасники цього формування в липні 2019 року обстріляли з протитанкового гранатомету в будівлю телеканалу «112» у Києві. Прокуратура кваліфікувала це як теракт та заявила, що його організував саме Семенченко. Крім того, один із засновників цього формування також входив до складу організованої групи, яка займалася контрабандою товарів військового призначення. Водночас про кого саме йдеться, Офіс генпрокурора не уточнив.

Загалом у справу повідомили про підозру та скеровали обвинувальний акт стосовно 9 осіб. Їм інкримінують створення не передбачених законом збройних формувань і участь у їхній діяльності, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Справа «ПВК Семенченка»: коротко

24 березня СБУ повідомила, що викрила приватну військову компанію й назвала її можливими організаторами екс-командира батальйону «Донбас» і колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як позаштатний агент НАБУ.

26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 млн грн. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: екс-бійцю батальйону «Донбас» Олександру Новікову та екс-командиру бататальйону «Донбас» Анатолію Виногродському.

14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу телеканалу «112 Україна», який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.