Російська армія надалі зазнає важких втрат, однак наслідки мобілізації різняться в регіонах РФ. Найбільших втрат зазнають національні меншини на окраїнах Росії, відносно «неушкодженими» залишаються Москва і Санкт-Петербург. Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

«У той час, як Росія продовжує зазнавати надзвичайно великих втрат, їхні наслідки відрізняються в різних регіонах країни. Пропорційно до чисельності населення, найбагатші міста – Москва та Санкт-Петербург – залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їхнього населення. Особливо це стосується сімей еліти країни», – йдеться у звіті.

Так, у багатьох східних регіонах РФ смертність у відсотковому відношенні до населення у 30+ разів вища, ніж у Москві. Зокрема найбільше страждають етнічні меншини: в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахів і татар.

