Українська прокуратура звинуватила двох російських снайперів у зґвалтуванні чотирирічної дівчинки та її матері в Броварах під час окупації Київської області навесні 2022 року. Про це 14 березня повідомила агенція Reuters, посилаючись на документи прокуратури.

За даними слідства, 13 березня 2022 року російські окупанти увірвалися до подвір'я будинку в Броварах Київської області, де жила молода родина.

Зазначається, що військові побили батька чотирирічної дівчинки й змусили його, стоячи на колінах, дивитись на те, як його дружину ґвалтували декілька російських солдатів.

«Перед тим, як поглумитися над дитиною, один з окупантів сказав їй, що "зробить з неї жінку"», – повідомляє видання.

За інформацією Reuters, що обидва солдати були снайперами, віком 32 і 28 років. Один із них загинув, а молодший, Євгєній Чорнокнижний, повернувся до Росії.

Водночас коли журналісти намагалися поспілкуватися з Євгєнієм Чорнокнижним, то слухавку нібито взяв його брат та повідомив, що «він помер».

Загалом українські слідчі звинуватили у сексуальному насильстві 12 військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади, які скоїли низку злочинів у чотирьох будинках у Броварах під час окупації у березні 2022 року.

Генеральна прокуратура України повідомляє, що розслідує понад 71 тисячу повідомлень про воєнні злочини російських військових.