Знищена російська військова техніка

Співробітники Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили шість російських танків за одну ніч. Як повідомили у прес-службі відомства, нічне «полювання» провели на Луганському напрямку.

Після влучної роботи ударними дронами ворожу техніку вивели з ладу в повному обсязі.

відео СБУ

До слова, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 березня цього року росіяни втратили на війні в Україні 3395 танків.