Спецпризначенці СБУ за одну ніч знищили шість російських танків
Нічне «полювання» провели на Луганському напрямку
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Знищена російська військова техніка
Співробітники Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України знищили шість російських танків за одну ніч. Як повідомили у прес-службі відомства, нічне «полювання» провели на Луганському напрямку.
Після влучної роботи ударними дронами ворожу техніку вивели з ладу в повному обсязі.
відео СБУ
До слова, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 березня цього року росіяни втратили на війні в Україні 3395 танків.
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