46-річна українська співачка Ані Лорак, багато років живе та працює у Росії

46-річна українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює у Росії, отримала російське громадянство. Про це 19 червня повідомив пропагандистський сайт «РИА Новости» з посиланням на близьке оточення співачки.

Зазначається, що Ані Лорак подала заяву на отримання російського громадянства у лютому 2024 року. Російський паспорт їй видали 9 червня. У нових документах вона залишила своє справжнє ім’я – Кароліна Куєк.

Додамо, що ще в 2016 році депутат Держдуми Віталій Мілонов заявив, що може допомогти отримати співачці російське громадянство, однак тоді її представник повідомив, що вона не збирається його змінювати.

Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) народилася в Чернівецькій області, представляла Україну на «Євробаченні» у 2008 році. Того ж року вона отримала звання народної артистки України. Після 2013 року регулярно виступає в Росії, а через неоднозначні вислови про Революцію Гідності та зриви її концертів, вона не виступала в Україні вісім років. У 2021 році вона дала концерт у Одесі та анонсувала повернення на український ринок.

На повномасштабне вторгнення Росії в Україну вона публічно відреагувала аж 1 березня, опублікувавши допис в Instagram, в якому просила зупинити війну, втім не назвала, хто її розпочав. Після того вона продовжувала активно виступати в Росії. У січні 2023 року після чергового обстрілу України вона опублікувала допис українською мовою про те, що її родина у новорічну ніч була у підвалі, втім так і не назвала Росію агресоркою.

Починаючи з 2014 року, співачка отримала низку російських нагород, серед яких і провладні. Щоправда у деяких російських містах її концерти скасовували через нібито підтримку Збройних Сил України, а українські волонтери публічно дякували їй за підтримку військових, хоча сама артистка цей факт заперечувала.

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський позбавив Ані Лорак державних нагород.