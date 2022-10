26-річного працівника львівської ІТ-компанії SoftServe оштрафували за публікацію фільмів на власних веб-сайтах без дозволу кінокомпаній. Збитки за розповсюдження піратських копій фільмів оцінили у понад 15 млн грн, за це суд призначив йому на 34 тис. грн штрафу. У компанії SoftServe кажуть, що про випадок з їхнім працівником не знають.

У матеріалах справи, про яку першим повідомив портал dev.ua, вказано, що з березня 2020 року до січня 2021 ІТвець Любомир Братах створив два веб-сайти: «https:rosseria.net» і «https:hdseriya.tv». Любомир Братах модерував і наповнював ці сайти фільмами кінокомпаній Warner Bros. Entertaiment Inc. (Warner), Netflix Studios, LLC (Netflix), Universal City Studios LLLP (Universal), Columbia Pictures Industries. Inc (Sony Pictures Television Inc), права на розповсюдження яких у нього не було. Загалом у справі йдеться про 15 таких фільмів.

Публікуючи на сайтах фільми, Любомир Братах порушив закон України «Про авторське право і суміжні права». Матеріальна шкода за розповсюдження кіно склала понад 1 млн грн за кожен фільм.

Під час засідання суду у цій справі 1 вересня 2022 року Любомир Братах визнав свою провину і попросив суд не карати його суворо.

У підсумку Івано-Франківський міський суд визнав винним працівника компанії SoftServe у порушенні авторського права і призначив йому 34 тис. грн штрафу. Окрім того, з обвинуваченого ухвалили стягнути 7722 грн за проведення експертиз.

Компанія SoftServe у відповіді на інформаційний запит dev.ua повідомила, що не має інформації про це судове рішення.

26-річний уродженець Рогатина Любомир Братах працює у компанії SoftServe, має дружину і дитину.