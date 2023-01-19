Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати процес передачі частини конфіскованих активів Росії на користь України через Державний департамент – відповідно до нещодавно ухваленого закону. Про це повідомив директор оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів (Task Force KleptoCapture) Ендрю Адамс, пише «Укрінформ».

Він нагадав, що наприкінці грудня Конгрес США ухвалив, а президент Байден підписав закон про державний бюджет на 2023 рік, серед положень якого було визначено право Мін’юсту передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні.

«Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль», – зауважив представник Мін’юсту.

Зокрема, за його словами, під це правило не підпадають активи, вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.

«Це не «срібна куля», але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів – ред.) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями», – сказав посадовець.

Ендрю Адамс наголосив, що ці суми є «мізерними порівняно з ціною катастрофи, спричиненої Росією народу України на українській землі», однак, на його переконання, цей внесок також буде важливим.

Як повідомлялося, адміністрація президента Байдена в березні 2022 року створила так звану групу Task Force KleptoCapture на базі Міністерства юстиції США. Серед його головних завдань – застосування санкцій проти російських олігархів та конфіскація їхніх незаконно зароблених активів у відповідь на вторгнення РФ в Україну.